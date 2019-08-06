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На Киевщине задержали группу лиц, пытавшихся захватить предприятие

На Киевщине задержали группу лиц, пытавшихся захватить предприятие
15:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: В Бориспольском районе Киевской области задержана группа вооруженных лиц, которые пытались захватить предприятие.

В Бориспольском районе Киевской области группа лиц в камуфляжной форме пыталась захватить помещение предприятия и блокировать работу персонала.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации областной полиции со ссылкой на руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова.

"Сообщение о нападении поступило на спецлинию "102" от охранника, который работает на свалке в селе Пролиски. Мужчина сообщил, что на территорию проникли лица и, угрожая оружием, жестоко его избили. Также забрали мобильный телефон и кошелек", - заявили в полиции.

Спецназовцы, прибывшие на место происшествия, задержали злоумышленников с поличным. В настоящее время злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания.

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У нападавших изъяли оружие, раскладной металлический нож, кастет с электрошокером, права, баллончик, мобильные телефоны, банковские карты, личные документы, а также три автомобиля.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 206 (Противодействие законной хозяйственной деятельности) и по ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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Киевщина, Борисполь, Нацполиция.
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