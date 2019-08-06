Скачать
Вторник, 06.08.2019
Зеленский разрешил малые наземные СЭС с "зеленым тарифом"
Зеленский разрешил малые наземные СЭС с "зеленым тарифом"
Зеленский уволил людей Порошенко в ГПСУ
Зеленский уволил людей Порошенко в ГПСУ
Арсенал и Барселона согласовали переход Филиппе Коутиньо
Арсенал и Барселона согласовали переход Филиппе Коутиньо
Инженеры Sony разработали ИИ, который может имитировать игру на ударных
Инженеры Sony разработали ИИ, который может имитировать игру на ударных

В Днепре у пожилого мужчины девушка украла авто Audi A6

В Днепре у пожилого мужчины девушка украла авто Audi A6
17:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: У 73-летнего мужчины проститутка угнала автомобиль.

В Днепре проститутка похитила у 73-летнего мужчины автомобиль марки Audi A6.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области на своей странице в Facebook

Отмечается, что в воскресенье, 4 августа, ночью на Сичеславской Набережной патрульные остановили автомобиль Audi A6, который двигался с включенной световой и звуковой сигнализацией. 34-летняя женщина, которая находилась за рулем, пояснила, что авто в дороге сломалось. Полицейские попросили водителя предоставить документы на транспортное средство и удостоверение, но у нее их не было. Объяснить почему - женщина не смогла.

На заднем сидении полицейские также обнаружили предмет, похожий на охотничье ружье. Откуда оно у женщины она тоже не объяснила.

Через несколько часов в полицию обратился 73-летний мужчина и сообщил, что утром у него из гаража украли автомобиль Audi A6, а еще ранее похитили его пенсионное удостоверение и документы на авто.

На Киевщине задержали группу лиц, пытавшихся захватить предприятие

В автомобиле задержанной гражданки заявитель узнал свой угнанный автомобиль. Также у нее нашли документы, которые раньше мужчина считал похищенными.

Он рассказал, что женщина приезжала к нему на интимные свидания за деньги и, вероятно, знала как беспрепятственно можно похитить документы и авто. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Днепр, Кража, Нацполиция, Днепровская область.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 6 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Готовьте панамки: украинцев ждет резкая смена погоды
03 Из 19 помощников нардепов ни один не прошел у Верховную Раду
04 Леннокс Льюис дал прогноз на реванш Джошуа - Руис
05 Генсек НАТО Столтенберг назвал причину аннексии Крыма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Радуцкий &quot;открестился&quot; от поста министра здравоохранения
Радуцкий "открестился" от поста министра здравоохранения
В результате обстрела погибло 4 солдата ВСУ
В результате обстрела погибло 4 солдата ВСУ
Зеленский подписал закон об электрокарах
Зеленский подписал закон об электрокарах
Какая стоимость продуктов по состоянию на 6 августа
Какая стоимость продуктов по состоянию на 6 августа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь