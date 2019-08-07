В Житомирской области 12 человек отравились на поминальном обеде

Новости Украины: После поминального обеда 12 человек были госпитализированы с пищевым отравлением.

В Андрушевском районе Житомирской области с пищевым отравлением госпитализированы 12 человек, которые 4 августа употребляли еду на поминальном обеде, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"6 августа в Андрушевскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 12 человек (из них 2 ребенка), которые 4 августа употребляли еду на поминальном обеде в с.Зарубинцы Андрушевского района (всего находилось 70 человек)", – сказано в сообщении на сайте ведомства в среду утром.

Специалисты медкомплекса проводят эпидемиологические мероприятия.