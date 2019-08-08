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Злоумышленника, который прострелил ногу журналисту, будут судить

Злоумышленника, который прострелил ногу журналисту, будут судить
10:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kyiv.gp.gov.ua

Новости Украины:В суд направлено дело злоумышленника, прострелившего из винтовки ногу журналисту на Оболони.

Киевская местная прокуратура №5 направила в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего киевлянина, который из хулиганских побуждений открыл стрельбу на террасе развлекательного заведения на Оболони и ранил посетителя.

"По результатам следствия обвинительный акт по ч.1 ст.122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч.1 ст.129 УК (угроза убийством) и ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство) направлено в Оболонский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание до 7 лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в четверг утром.

Инцидент произошел вечером 5 мая 2019г. Злоумышленник, находясь на летней террасе развлекательного заведения на столичной Оболони, во время словесного конфликта с компанией отдыхавших молодых людей совершил 6 выстрелов из винтовки.

В результате выстрелов одна из пуль попала в потерпевшего, который оказался журналистом, причинив последнему открытый второй степени обломочный огнестрельный перелом кости правой стопы.

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Также ранее в горпрокуратуре сообщали, что в ходе обыска автомобиля злоумышленника правоохранители изъяли карабин "Сайга" Н-04132530 калибра 7,62 мм, патроны 7,62 мм, патроны 39мм, магазины емкостью 20 патронов калибра 7,62 мм, магазины емкостью 30 патронов калибра 7,62 * 39 мм, два пустых магазина, 1 патрон калибра 5,45 мм и 1 патрон калибра 9*18мм.

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Киев, Суд, Нацполиция, Киевская местная прокуратура.
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