В Кривом Роге умерла девочка на свидании

Новости Украины:В Кривом Роге скончалась несовершеннолетняя девочка на свидании.

7 августа в Кривом Роге около 14:30 на линию 102 поступило сообщение о скоропостижной кончине молодой девушки, которая находилась с парнем в одной из квартир многоэтажного дома на Даманском в Кривом Роге.

На улицу Маршака в Кривом Роге прибыли правоохранители и бригада скорой помощи, передает "Днепровская панорама".

Предварительно на теле признаков насильственной смерти не обнаружено.

Пока лишь известно, что парень и девушка встретились в квартире перед полуднем. Через несколько часов несовершеннолетней девушке стало плохо, а затем неожиданно остановилось сердце.

В деталях произошедшего будут разбираться правоохранители, тело отправлено на СМЭ для установления причин смерти.