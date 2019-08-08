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В Кривом Роге умерла девочка на свидании

В Кривом Роге умерла девочка на свидании
13:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Кривом Роге скончалась несовершеннолетняя девочка на свидании.

7 августа в Кривом Роге около 14:30 на линию 102 поступило сообщение о скоропостижной кончине молодой девушки, которая находилась с парнем в одной из квартир многоэтажного дома на Даманском в Кривом Роге.

На улицу Маршака в Кривом Роге прибыли правоохранители и бригада скорой помощи, передает "Днепровская панорама".

Предварительно на теле признаков насильственной смерти не обнаружено.

Пока лишь известно, что парень и девушка встретились в квартире перед полуднем. Через несколько часов несовершеннолетней девушке стало плохо, а затем неожиданно остановилось сердце.

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В деталях произошедшего будут разбираться правоохранители, тело отправлено на СМЭ для установления причин смерти.

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Днепропетровская область, Кривой Рог, Смерть.
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