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В Харькове участковый до крови избил пожилого мужчину

В Харькове участковый до крови избил пожилого мужчину
14:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Пострадавшего пенсионера с рассечениями, гематомой и ссадинами на голове госпитализировали в больницу.

В Харькове участковый инспектор Слободского отдела полиции до крови избил 68-летнего мужчину в трамвае.

Об этом пишут "Комментарии.Харьков".

Как рассказал потерпевший Сергей Слинько, он с женой возвращался домой на трамвае из онкодиспансера. Рядом на кресле, предназначенном для инвалидов, сидел молодой человек. Женщина сделала пассажиру замечание, что тот занимает специальное место, добавив, что может показать удостоверение по инвалидности. Однако парень отреагировал на это нецензурной бранью.

Когда Сергей Слинько услышал это, то дернул парня за плечо и сказал: "Ты что, с ума сошел, она тебе в бабушки годится". Парень молча повернулся и ударил мужчину кулаком в лицо. Потерпевший бросился на него в ответ, после чего завязалась драка.

Когда водитель трамвая сказала, что вызывает полицию, пенсионер пытался скрутить обидчика, чтобы передать правоохранителям. Но молодой человек ударил его головой в лоб и выскочил из трамвая.

Вслед за ним из трамвая выскочили еще несколько мужчин. По словам пенсионера, видя, что его догоняют, парень развернулся и вновь бросился на потерпевшего. Людям удалось задержать парня и остановить проезжавший мимо автомобиль патрульных.

Во время разбирательства выяснилось, что пассажир трамвая, ответивший матом и кулаками на просьбу уступить место, 23-летний участковый инспектор Слободского отдела полиции Харькова Вадим Порфирьев.

После инцидента пострадавшего пенсионера с рассечениями, гематомой и ссадинами на голове госпитализировали в больницу. Мужчина проходил лечение в отделении нейрохирургии, ему наложили несколько швов. Он написал заявление в полицию.

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Как отметили в отделе коммуникации полиции области, участковый инспектор от работы не отстранен, поскольку такое решение принимает суд по ходатайству следствия.

Материалы переданы в областную прокуратуру для определения подследственности. Решением руководства назначена служебная проверка в отношении данного сотрудника. Если вина его подтвердится, то его привлекут к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.

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Харьков, Скорая помощь, Нацполиция, Избиения.
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