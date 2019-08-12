Скачать
Понедельник, 12.08.2019
Потураев о интервью российским СМИ: нужно общаться, чтобы рассказать правду
Потураев о интервью российским СМИ: нужно общаться, чтобы рассказать правду
Партия "Слуга Народа" пока не ведет переговоров о коалиции с "Голосом"
Партия "Слуга Народа" пока не ведет переговоров о коалиции с "Голосом"
Брюгге отправилось в Киев на матч с Динамо: состав команды
Брюгге отправилось в Киев на матч с Динамо: состав команды
Приметы и обряды на 12 августа - Иван Воин, Силин день
Приметы и обряды на 12 августа - Иван Воин, Силин день

КГГА обнародовала заявки на марши ко Дню Независимости

КГГА обнародовала заявки на марши ко Дню Независимости
09:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:КГГА начала получать заявки от общественных организаций на проведения маршей на 28-годовщину Дня Независимости.

В Киевскую государственную городскую администрацию поступило уже 5 заявок от общественных организаций и обществ о проведении парадов и двух маршей по случаю празднования в Киеве 28-й годовщины независимости Украины. Об этом сообщили в КГГА в ответ на информационный запрос УНН.

По состоянию на 8 августа 2019 года в КГГА поступило пять заявок на проведение акций "Парад Непокоренных" ко Дню Независимости Украины. От общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы "Отряд теробороны "Самооборона Киева", БФ "Стена народной памяти", волонтерского объединения "Веста", ОО "1 Сотня Самообороны Майдана", ОО "Форум спасения". Во всех "Парадах Непокоренных" отмечается по 10 000 человек.

Отмечается, что Киевское общество политзаключенных и жертв репрессий подало заявку на проведение "Марша Достоинства" ко Дню Независимости Украины. Указанное количество лиц - 70 человек. Также ОС "Движение ветеранов Украины" планирует провести акцию "Марш защитников", количество участников не указывается.

Кроме того, подано заявление от посольства Латвийской Республики в Украине на проведение акции "Балтийский путь", во время которой запланировано живую цепь и выступления. Указанное количество лиц - 150 человек.

ОО "Добровольное творческое общество" "Киевская живопись" планирует провести художественный фестиваль "Киевская живопись" ко Дню Независимости Украины. Количество лиц не указывается.

По информации КГГА, на площади Конституции и смотровой площадке в Мариинском парке спецпроект "Сегодня" хочет провести съемки спецвыпуска новостей по случаю Дня Независимости Украины с прямыми включениями.

Суд разрешил провести обыски в КГГА

В КГГА проинформировали, что программа мероприятий, посвященная Дню Государственного Флага Украины и 28-й годовщины независимости Украины, будет обнародована на официальном веб-портале киевской городской власти после утверждения в установленном порядке.

Напомним, в этом году Украина будет отмечать День Независимости в новом формате.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, День Независимости, КГГА.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 12 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Волкер анонсировал консультации между США, Францией и ФРГ по "нормандскому формату"
03 Образование ранней седины: названы причины
04 День в ООС: боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ
05 Гороскоп на сегодня, 12 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на середину августа
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на середину августа
На донбасских КПВВ ограничено движение транспорта
На донбасских КПВВ ограничено движение транспорта
Официальный курс валют от НБУ на 12 августа
Официальный курс валют от НБУ на 12 августа
Рецепт дня: жюльен с курицей и грибами
Рецепт дня: жюльен с курицей и грибами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь