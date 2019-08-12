КГГА обнародовала заявки на марши ко Дню Независимости

Новости Украины:КГГА начала получать заявки от общественных организаций на проведения маршей на 28-годовщину Дня Независимости.

В Киевскую государственную городскую администрацию поступило уже 5 заявок от общественных организаций и обществ о проведении парадов и двух маршей по случаю празднования в Киеве 28-й годовщины независимости Украины. Об этом сообщили в КГГА в ответ на информационный запрос УНН.

По состоянию на 8 августа 2019 года в КГГА поступило пять заявок на проведение акций "Парад Непокоренных" ко Дню Независимости Украины. От общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы "Отряд теробороны "Самооборона Киева", БФ "Стена народной памяти", волонтерского объединения "Веста", ОО "1 Сотня Самообороны Майдана", ОО "Форум спасения". Во всех "Парадах Непокоренных" отмечается по 10 000 человек.

Отмечается, что Киевское общество политзаключенных и жертв репрессий подало заявку на проведение "Марша Достоинства" ко Дню Независимости Украины. Указанное количество лиц - 70 человек. Также ОС "Движение ветеранов Украины" планирует провести акцию "Марш защитников", количество участников не указывается.

Кроме того, подано заявление от посольства Латвийской Республики в Украине на проведение акции "Балтийский путь", во время которой запланировано живую цепь и выступления. Указанное количество лиц - 150 человек.

ОО "Добровольное творческое общество" "Киевская живопись" планирует провести художественный фестиваль "Киевская живопись" ко Дню Независимости Украины. Количество лиц не указывается.

По информации КГГА, на площади Конституции и смотровой площадке в Мариинском парке спецпроект "Сегодня" хочет провести съемки спецвыпуска новостей по случаю Дня Независимости Украины с прямыми включениями.

В КГГА проинформировали, что программа мероприятий, посвященная Дню Государственного Флага Украины и 28-й годовщины независимости Украины, будет обнародована на официальном веб-портале киевской городской власти после утверждения в установленном порядке.

Напомним, в этом году Украина будет отмечать День Независимости в новом формате.