Скачать
Воскресенье, 11.08.2019
СМИ: Нетаньяху впервые за 20 лет приедет в Киев
СМИ: Нетаньяху впервые за 20 лет приедет в Киев
Опять Запад виноват: В Кремле нашли виновных в организации протестов в Москве
В Кремле нашли виновных в организации протестов в Москве
АПЛ: Арсенал минимально обыграл Ньюкасл в гостях
АПЛ: Арсенал минимально обыграл Ньюкасл в гостях
Солист группы The Muse женился: нежные снимки со свадьбы
Солист группы The Muse женился: нежные снимки со свадьбы

Организаторы "Марша защитников Украины" о шествии на День Независимости: Никто ничего не согласовывал

Организаторы "Марша защитников Украины" о шествии на День Независимости: Никто ничего не согласовывал
18:15 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Ветеранские организации опровергли согласование шествия на День Независимости с Офисом Президента.

Организаторы неофициального "Марша защитников Украины", который запланирован на утро 24 августа в центре Киева, заявили, что команда Президента не согласовала с ними свой план, хотя они встречались с заместителем председателя Офиса Президента Кириллом Тимошенко и договаривались развести во времени мероприятия.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC News Украина.

"Никто ничего не согласовывал!", - написал в Facebook один из организаторов "Марша" Павел Белоус.

"Никаких официальных обсуждений с оргкомитетом "Марша защитников" не было. Нам просто "назначили" время, не спросив", - сообщил другой член оргкомитета Андрей Медведько.

Кроме того, оргкомитет планирует провести в понедельник, 12 августа, пресс-конференцию, чтоб рассказать о своих планах. Ранее они планировали пройти по Крещатику около 9:00 утра.

"Первая "коробочка" - семьи погибших. Вторая - тяжелораненые ветераны, ампутанты. Далее - остальные ветераны", - рассказывал один из участников оргкомитета Евгений Дикий.

В оргкомитете также отмечают, что их мероприятие неполитическое и пройдет без какой-либо партийной символики.

Добавим, что "Марш защитников Украины" стал реакцией на то, что Владимир Зеленский решил впервые за пять лет не проводить военный парад ко Дню Независимости. Такое решение он объяснил слишком высокой стоимостью организации парада.

В августе украинцы будут отдыхать три дня на День Независимости

Как сообщалось ранее, Офис президента обнародовал план мероприятий ко Дню Независимости, который в этом году пройдет без военного парада и в "новом формате". Официальные мероприятия должны начаться 24 августа в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни общенациональной минутой молчания.

Согласно плану, торжества завершатся праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется Марш защитников Украины при участии ветеранов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

День Независимости, Кирилл Тимошенко, ОПУ, Павел Белоус, Марш защитников Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с днем рождения на 11 августа
02 Приметы и обряды на 11 августа - Калинов день, Калинник
03 Курбан Байрам 2019: поздравления в стихах и прозе
04 Гороскоп на сегодня, 11 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Гороскоп на завтра, 11 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Взрыв бензовоза в Танзании: в стране объявлен траур
Взрыв бензовоза в Танзании: в стране объявлен траур
Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам 2019
Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам 2019
Бои за йеменский Аден: 40 погибших
Бои за йеменский Аден: 40 погибших
Кайли Дженнер отметила 22-летие: яркие снимки
Кайли Дженнер отметила 22-летие: яркие снимки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь