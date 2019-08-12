День в ООС: еще один украинский военнослужащий ранен вследствие обстрелов

В течение суток российские оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате один украинский воин получил ранения.
Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.
В частности, боевики обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Пищевика с направления Верхнешироковского - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; дважды неподалеку от Широкино с направления Саханки - из ручных противотанковых гранатометов; вблизи Новотроицкого с направления Докучаевска - из крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил в районе Зайцево.