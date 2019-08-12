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День в ООС: еще один украинский военнослужащий ранен вследствие обстрелов

День в ООС: еще один украинский военнослужащий ранен вследствие обстрелов
19:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: МОУ

Новости Украины:За сутки оккупанты пять раз нарушили перемирие на Донбассе, один украинский воин ранен.

В течение суток российские оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате один украинский воин получил ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, боевики обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Пищевика с направления Верхнешироковского - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; дважды неподалеку от Широкино с направления Саханки - из ручных противотанковых гранатометов; вблизи Новотроицкого с направления Докучаевска - из крупнокалиберных пулеметов.

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Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил в районе Зайцево.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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