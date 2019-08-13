Скачать
Вторник, 13.08.2019
Зеленский упростил получение гражданства защитникам Украины и гражданам РФ
Зеленский упростил получение гражданства защитникам Украины и гражданам РФ
Данилюк: Форум по Донбассу проведут осенью
Данилюк: Форум по Донбассу проведут осенью
Шахтер отказывается сотрудничать с официальным спонсором УПЛ
Шахтер отказывается сотрудничать с официальным спонсором УПЛ
Медовый спас 2019: приметы и запреты праздника
Медовый спас 2019: приметы и запреты праздника

На предприятие подали в суд за самовольный забор воды

На предприятие подали в суд за самовольный забор воды
12:42 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Прокуратура Донецкой области просит взыскать с предприятия 1,7 мин. гривень за нанесенный окружающей среде вред

Прокуратура через суд требует взыскания с предприятия 1,7 млн гривень за самовольный забор питьевой воды из артезианских скважин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Хозяйственный суд Донецкой области открыл производство по делу по иску Константиновской местной прокуратуры, поданным в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции в Донецкой области и Новгородского поселкового совета к обществу с ограниченной ответственностью о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, на общую сумму 1,7 млн гривень.

По данным следствия, в течение 2016-2018 годов указанный субъект хозяйствования, не имея специального разрешения на пользование недрами, осуществлял незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения - подземной воды из двух артезианских скважин - и в дальнейшем реализовывал физическим и юридическим лицам.

Представитель Зеленского: Украина не перекрыла русло реки Днепр

"Общий объем незаконного водозабора составил почти 310 тыс. куб. м", - уточнили в прокуратуре.

В отношении руководителя этого предприятия в суде находится уголовное производство по ч. 2 ст. 240 (незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения) и ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями с целью получения неправомерной выгоды для других лиц, использовано вопреки интересам юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины. Его рассмотрение продолжается.

Чубаров призвал не возобновлять поставки воды в Крым

Напомним, в суд направили обвинительный акт против мужчины за самовольное забудовування Азовского побережья.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вода, Прокуратура, Суд, Артезианская скважина, Донецкая обл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Представитель Зеленского: Украина не перекрыла русло реки Днепр
02 Оригинальные СМС поздравления с Днем рождения на 13 августа
03 Главные события 12 августа: Зеленский в Житомире, Порошенко в ГБР и декларации Смолия
04 Гороскоп на сегодня, 13 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Чубаров призвал не возобновлять поставки воды в Крым
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Супрун рассказала, почему тошнит после арбузов
Супрун рассказала, почему тошнит после арбузов
Суд опустил экс-главу отдела НКРЭКУ Ревенко под залог
Суд опустил экс-главу отдела НКРЭКУ Ревенко под залог
В Новой Зеландии граждане массово сдают оружие
В Новой Зеландии граждане массово сдают оружие
Лиам Хемсворт прокомментировал развод с Майли Сайрус
Лиам Хемсворт прокомментировал развод с Майли Сайрус
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь