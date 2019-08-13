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В Одессе мужчина в результате неудачного ограбления бывшей, скинул ее с балкона

В Одессе мужчина в результате неудачного ограбления бывшей, скинул ее с балкона
15:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:нацполиция

Новости Украины:Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

В Одессе задержан мужчина, который после неудачной попытки обокрасть свою бывшую жену сбросил ее с балкона 3-го этажа жилого дома.

Об этом сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел в конце прошлой недели.

В частности, ночью на линию "102" поступило сообщение о том, что на улице Космонавтов (Малиновский район города) неизвестный с балкона на 3-м этаже многоэтажного дома столкнул женщину.

Прибывшая на место оперативно-следственная группа установила, что в квартиру своей бывшей супруги через открытый балкон влез мужчина.

«Среди ночи женщина проснулась от странного шума и увидела, как бывший муж с целью кражи собирает ее вещи. Потерпевшая потребовала вернуть похищенное и между ними завязалась ссора, в ходе которой мужчина столкнул хозяйку с балкона", - сообщили в главке.

Как отмечается, соседи, ставшие очевидцами случившегося, сразу вызвали скорую помощь и полицию. По данным правоохранителей, 57-летняя женщина с многочисленными травмами, в том числе переломами, госпитализирована. Ее бывший 32-летний муж, который, как выяснилось, пребывал в состоянии алкогольного опьянения, доставлен в полицию.

По данным правоохранителей, 57-летняя женщина с многочисленными травмами, в том числе переломами, госпитализирована. Ее бывший 32-летний муж, который, как выяснилось, пребывал в состоянии алкогольного опьянения, доставлен в полицию.

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Мужчине объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Расследование продолжается.

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Одесса, Ограбление, Нацполиция.
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