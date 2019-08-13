Боевики восемь раз обстреливали украинские позиции

Новости Украины:Враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем.

В течение этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщил пресс-центр Объединенных сил.

Как отмечается, враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил: недалеко от Талаковка с направления Пикузы - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; дважды в районе Водяного с направления Ужовки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Гнутово с направления Заиченко - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Новогнатовка с направления Стилы - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Новотроицкого с направления Докучаевска - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; вблизи Красногоровки с направления Трудовского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", как отметили в штабе ООС, огневой активности противника не зафиксировано.