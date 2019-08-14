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Суд восстановил в должности директора теруправления ГБР в Полтаве

Суд восстановил в должности директора теруправления ГБР в Полтаве
07:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил иск экс-директора территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве Владимира Тимошко к директору ГБР Роману Трубе и признал противоправным приказ об увольнении Тимошко с должности.

"Признать противоправным и отменить приказ об увольнении... от 28.05.2019 г. Восстановить (Тимошко - ИФ) в должности директора территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтава", - говорится в решении, опубликованном на сайте единого госреестра судебных решений.

Тимошко также требовал обязать Трубу воздержаться от принятия решения (путем издания приказов, распоряжений и т.д. - ИФ), об освобождении его (Тимошко - ИФ) с должности директора теруправления ГБР, без согласования такого решения с первым заместителем и заместителем директора Государственного бюро расследований. Но в удовлетворении этой части требований суд отказал.

Дело рассматривалось по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

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Решение Харьковского окружного административного суда было принято 8 августа. 12 августа его текст был опубликован на сайте единого госреестра судебных решений.

На решение может быть подана апелляция в течение 30 дней со дня его провозглашения. Вместе с тем суд предписал допустить к немедленному исполнению решения в части восстановления Тимошко в должности.

Как сообщалось, в конце мая Роман Труба уволил трех руководителей подразделений центрального аппарата и руководителя территориального управления, расположенного в Полтаве Владимира Тимошко.

В связи с этим народный депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко направил заявления генеральному прокурору Украины Юрию Луценко и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому с просьбой проверить законность действий Трубы.

3 июня спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что в ведомство поступило заявление от секретаря и председателя Совета общественного контроля при ГБР о совершении уголовных преступлений директором Госбюро расследований Романом Трубой. В частности, по словам заяввителей, речь идет об умышленном неисполнении решения суда, вступившего в законную силу, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение (ч. 3 ст. 382 УК Украины); служебной халатности (ч. 1 ст . 367 УК Украины); злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК Украины); разглашении данных предварительного расследования (ч. 2 ст. 387 УК Украины)". Спикер Генпрокуратуры добавил, что по информации, изложенной в обращении, Генеральная прокуратура Украины 3 июня в Единый реестр досудебных расследований внесла сведения о совершении директором ГБР уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 382 УК Украины.

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Полтава, Суд, ГБР, Харьковский окружной административный суд.
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