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Украинские пограничники в бардачке автомобиля нашли патроны

Украинские пограничники в бардачке автомобиля нашли патроны
12:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Патроны обнаружили вовремя досмотра в морском пункте досмотра.

Пограничники Одесского отряда в международном морском пункте контроля "Визирка" обнаружили патроны в автомобиле, который прибыл из США.

Как сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, во время мероприятий пограничного контроля внедорожника, прибывшего на одном из теплоходов из США, сработала служебная собака. В ходе углубленного осмотра транспортного средства под сиденьем водителя в специально оборудованном бардачке для инструментов пограничники обнаружили 32 патрона.

О данном факте проинформирована Нацполиция. Патроны изъяты в установленном порядке.

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Как сообщалось ранее, в Черновицкой области пограничники разоблачили группу лиц, которая пыталась незаконно нарушить границу и доставить партию контрабандных сигарет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Черновицкого пограничного отряда.

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Украина, Пограничники, Контрабанда, Нацполиция, Одесская обл.
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