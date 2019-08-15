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СБУ предотвратила заказное убийство в Запорожье

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СБУ предотвратила заказное убийство в Запорожье
14:12 Сегодня Телеграф УНН Фото: СБУ

Новости Украины:Майор полиции "заказал" жителя Запорожья, который обидел его родственника.

В Запорожье правоохранители предотвратили заказное убийство и задержали организатора - следователя одного из районных отделов главного управления Национальной полиции в Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, майор полиции через посредника подыскивал среди лиц с криминальным прошлым исполнителя для совершения убийства. Правоохранители установили, что полицейский "заказал" местного жителя, который якобы обидел его близкого родственника.

Оперативники спецслужбы вывели посредника на условного "киллера". Сотрудники СБУ задокументировали встречу заказчика и посредника с "исполнителем", на которой обсуждались детали преступления. За совершение убийства полицейский предлагал четыре тысячи американских долларов.

Сотрудники спецподразделения провели контроль за совершением преступления и осуществили имитацию убийства мужчины в собственном доме. Также сделано постановочные фото с "телом жертвы" для дальнейшей демонстрации заказчику подтверждения выполненного задания.

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Правоохранители задержали посредника в центре Запорожья после получения "доказательств" совершения убийства и передачи первой половины денег. Сразу после этого организатор преступления был задержан недалеко от места работы.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 15 (Покушение на преступление), п. 11 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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СБУ, Запорожье, Заказное убийство.
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