Скачать
Четверг, 15.08.2019
Ремонт моста у Станицы Луганской не повлияет на удобство перемещения граждан
Ремонт моста у Станицы Луганской не повлияет на удобство перемещения граждан
СМИ: рост экономики Украины связан с замедлением в мире
СМИ: рост экономики Украины связан с замедлением в мире
Официально: Динамо объявило имя нового наставника команды
Официально: Динамо объявило имя нового наставника команды
Найдена чрезвычайно большая черная дыра
Найдена чрезвычайно большая черная дыра

Ремонт моста у Станицы Луганской не повлияет на удобство перемещения граждан

Ремонт моста у Станицы Луганской не повлияет на удобство перемещения граждан
16:08 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:На время ремонта моста в Станице Луганской построят временный обходной мост.

На время ремонта разрушенного автомобильного моста в Станице Луганской построят временный обходной мост.

Как говорится в сообщении Луганской облгосадминистрации в Facebook, об этом на пресс-конференции в Северодонецке заявил председатель Луганской ОГА - руководитель областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий.

Он отметил, что сейчас проекта ремонта моста через Северский Донец еще нет, но его разработка продолжается.

Комарницкий сообщил, что для удобства граждан на время ремонта планируют построить временный обходной мост.

По его словам, сейчас на КПВВ «Станица Луганская» функционирует социальный автобус, который перевозит людей на отрезке длиной 800 метров, расширены площадки для пребывания людей и разворота транспортного средства.

Боевики не дают гарантий безопасности для разминирования Станицы Луганской

Кроме того, председатель Луганской ОГА отметил, что уже завтра людей на этом участке начнет развозить и электромобиль на восемь мест, предоставленный ООН.

Как сообщалось, разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской началось 26 июня и завершилось 30 июня. Разведение сил фиксировали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.

31 июля в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились с 1 августа начать разминирование территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.

1 августа украинские саперы приступили к разминированию территорий, прилегающих к разрушенному мосту в Станице Луганской.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, Северский Донец, Станица-Луганская, Луганская ОГА, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мода 2019: 5 трендов, с которыми лучше попрощаться этой осенью
02 Разумков анонсировал завтрашнее утверждение комитетов Рады
03 Гороскоп на завтра, 15 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Короткие поздравления с Днем рождения на 15 августа
05 Жара до 32°, местами грозы: прогноз погоды на 15-16 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жара до 32°, местами грозы: прогноз погоды на 15-16 августа
Жара до 32°, местами грозы: прогноз погоды на 15-16 августа
Меркель отреагировала на &quot;предложение&quot; США разместить войска в Польше
Меркель отреагировала на "предложение" США разместить войска в Польше
Мужчине ударили ножом в лицо у здания МВД в Лондоне
Мужчине ударили ножом в лицо у здания МВД в Лондоне
Голливудский актер Дэнни Трехо впервые приедет в Киев
Голливудский актер Дэнни Трехо впервые приедет в Киев
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь