Ремонт моста у Станицы Луганской не повлияет на удобство перемещения граждан

Новости Украины:На время ремонта моста в Станице Луганской построят временный обходной мост.

На время ремонта разрушенного автомобильного моста в Станице Луганской построят временный обходной мост.

Как говорится в сообщении Луганской облгосадминистрации в Facebook, об этом на пресс-конференции в Северодонецке заявил председатель Луганской ОГА - руководитель областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий.

Он отметил, что сейчас проекта ремонта моста через Северский Донец еще нет, но его разработка продолжается.

Комарницкий сообщил, что для удобства граждан на время ремонта планируют построить временный обходной мост.

По его словам, сейчас на КПВВ «Станица Луганская» функционирует социальный автобус, который перевозит людей на отрезке длиной 800 метров, расширены площадки для пребывания людей и разворота транспортного средства.

Кроме того, председатель Луганской ОГА отметил, что уже завтра людей на этом участке начнет развозить и электромобиль на восемь мест, предоставленный ООН.

Как сообщалось, разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской началось 26 июня и завершилось 30 июня. Разведение сил фиксировали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.

31 июля в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились с 1 августа начать разминирование территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.

1 августа украинские саперы приступили к разминированию территорий, прилегающих к разрушенному мосту в Станице Луганской.