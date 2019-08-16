В Киевской области автоцистерна бензина съехала в кювет

Новости Украины:Автоцистерна с бензином съехала в кювет и перевернулась.

Вблизи с.Снежки Ставищенского района (Киевская обл.) на автодороге Киев-Одесса съехала в кювет и перевернулась автоцистерна с бензином, пострадавших и жертв нет.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"15 августа в 17:49 на 135 км автодороги Киев-Одесса вблизи с. Снежки Ставищенского района съехала в кювет и перевернулась автоцистерна с бензином (емкостью 38 м3). Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состоянием на 7:00 пятницы проводится перекачивание горючего в другую цистерну.

От ГСЧС привлечено 22 человека личного состава и пять единиц техники.