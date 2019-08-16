Сегодня Зеленский посетит Харьковскую область

Новости Украины:СМИ сообщают, что Зеленский планирует посетить Лозовской кузнечно-механический завод.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня планирует посетить Харьковскую область.

Об этом сам глава государства рассказал во время посещения Николаева, передает NewsRoom.

"Мне надо в аэропорт, лететь в Харьков", - заявил гарант Конституции местным жителям, которые заблокировали движение кортежа.

По собственной информации NewsRoom, Зеленский планирует посетить Лозовской кузнечно-механический завод, который стал камнем преткновения в конфликте между "Укроборонпромом" и Министерством обороны.

На днях госконцерн обвинил МОУ в уничтожении "КБ имени Морозова": мол, Министерство перестало финансировать производство бронетранспортеров из-за невозможности ЛКМЗ выпускать корпусы для боемашин из стали №71.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский может посетить Японию в октябре для участия в церемонии объявления императором страны Нарухито - старшего сына отрекшегося от титула императора Акихито, по случаю его восшествия на престол.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут переговоры 19 августа.