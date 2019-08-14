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Среда, 14.08.2019
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У Зеленского подтвердили визит Нетаньяху в Киев

У Зеленского подтвердили визит Нетаньяху в Киев
16:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Владимир Зеленский и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху 19 августа проведут переговоры в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут переговоры 19 августа, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"19 августа президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху в рамках его визита в Украину", - говорится в сообщении.

Зеленский и Нетаньяху также совместно почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.

Ранее израильские СМИ сообщали, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху совершит первый за 20 лет визит в Украину для встречи с Президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, Владимир Зеленский освободил Романа Безсмертного от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны.

Ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский может посетить Японию в октябре для участия в церемонии объявления императором страны Нарухито - старшего сына отрекшегося от титула императора Акихито, по случаю его восшествия на престол. 

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Израиль, Биньямин Нетаньяху, Владимир Зеленский.
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