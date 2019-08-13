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Безсмертного уволили из рабочей подгруппы по политическим вопросам в ТКГ
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Безсмертного уволили из рабочей подгруппы по политическим вопросам в ТКГ

Безсмертного уволили из рабочей подгруппы по политическим вопросам в ТКГ
15:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Зеленский уволил Безсмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе ТКГ.

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Романа Безсмертного от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны.

Соответствующий указ №414 от 13 августа опубликован на официальном сайте главы государства.

Напомним, Зеленский уполномочил Романа Безсмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) вместо Александра Моцика.

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"Для частичного изменения статьи 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 года №414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонней контактной группе" уполномочить Безсмертного Романа Петровича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей А.Моцика", - говорится в указе президента от 9 июля.

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Владимир Зеленский, Роман Безсмертный, Минские соглашения, ТКГ.
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