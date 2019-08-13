Безсмертного уволили из рабочей подгруппы по политическим вопросам в ТКГ

Новости Украины:Зеленский уволил Безсмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе ТКГ.

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Романа Безсмертного от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны.

Соответствующий указ №414 от 13 августа опубликован на официальном сайте главы государства.

Напомним, Зеленский уполномочил Романа Безсмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) вместо Александра Моцика.

"Для частичного изменения статьи 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 года №414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонней контактной группе" уполномочить Безсмертного Романа Петровича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей А.Моцика", - говорится в указе президента от 9 июля.