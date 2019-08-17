"Станица Луганская" возобновила работу в прежнем режиме

Новости Украины:В Госпогранслужбе сообщили, что КПВВ будет работать в обычном режиме.

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил отныне работает с 6.00 до 20.00. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Время работы КПВВ "Станица Луганская" восстановлено с 06.00 до 20.00", - отмечается в сообщении.

Как известно, с 4 по 10 августа КПВВ "Станица Луганская" работал до 18.00, а граждан, направлявшихся на временно оккупированную территорию Украины, пропускал до 17:30.

По информации пресс-центра ООС, изменения в графике работы украинского КПВВ были связаны с тем, что "оккупационные вооруженные формирования РФ с 4 по 10 августа проводят мероприятия по разминированию на временно оккупированной территории, возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец".