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Суббота, 17.08.2019
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Пожар в отеле в Одессе: полиция изъяла всю документацию

Пожар в отеле в Одессе: полиция изъяла всю документацию
20:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Правоохранители изъяли из офиса сгоревшего отеля "Токио Стар" всю документацию и сервер.

Правоохранители проводят следственные действия с владельцем сгоревшей гостиницы "Токио Стар" и представителями фирмы, которая устанавливала в отеле противопожарную сигнализацию, а также изъяли всю документацию и сервер с видеоархивом, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

"Опрашиваются свидетели происшествия для изучения из офиса отеля изъято всю имеющуюся документацию и сервер с видеоархивом, проводятся следственные действия с владельцем отеля и представителями фирмы, которая устанавливала в отеле противопожарную сигнализацию", - написал Бех на своей странице в Фейсбук.

Он напомнил, что на пожаре погибли девять человек, а десять пострадавших находятся в больнице, четверо из которых в тяжелом состоянии.

В настоящее время продолжаются мероприятия по выяснению причины пожара и установлению личностей погибших.

Ранее Бех сообщал, что правоохранители рассматривают три версии причины возникновения пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, одна из которых, вероятно, убийство и поджог с целью скрыть преступление.

Как сообщалось, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли восемь человек, еще 10 человек пострадали. По информации ГСЧС, среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. По данным президента Украины Владимира Зеленского, четверо из пострадавших - в критическом состоянии.

Информации о том, есть ли дети среди погибших или пострадавших во время пожара, на данный момент нет.

18 августа в Одессе обьявлено днем траура

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил немедленно начать масштабные проверки мест отдыха граждан, прежде всего гостиниц и санаториев.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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Одесса, Нацполиция, Олег Бех, Токио-Стар.
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