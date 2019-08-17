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День в ООС: Три обстрела, потерь нет

День в ООС: Три обстрела, потерь нет
22:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:На Донбассе с начала субботы боевики трижды нарушили режим прекращения огня, без потерь.

На Донбассе с начала субботы боевики трижды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из автоматического гранатомета и стрелкового оружия… За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было", - сообщается в субботу в вечерней сводке пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Павлополя по направлению Украинского - из автоматического гранатомета, вблизи Водяного по направлению Ужовки - из стрелкового оружия, рядом с Лебединским по направлению Саханки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелов противника не зафиксировано.

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Также сообщается, что за минувшие сутки, 16 августа, незаконные вооруженные формирования двенадцать раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Факты огня зафиксировано вблизи населенных пунктов Лебединское, Водяное, Маринка, Новолуганское Зайцево, Крымское", - добавили в штабе.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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