В Днепре двое мужчин умерли, отравившись неизвестным веществом

Новости Украины:В Днепре двое мужчин отравились неизвестным веществом.

В субботу, 17 августа, в Днепре обнаружены тела двух мужчин, которые отравились неизвестным веществом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Тела двух 24-летних мужчин были обнаружены в квартире по ул. Янтарной в г. Днепр. Предварительно, причиной смерти является отравление неизвестным веществом.

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. С места происшествия изъяты остатки жидкости, похожей на алкоголь и курительная смесь. В рамках уголовного производства, открытого по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай», полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчин.