В Киеве пьяный мужчина зарезал брата

Новости Украины:В столице мужчина зарезал родного брата во время конфликта.

На Лесном массиве города Киева днем в воскресенье, 18 августа, в одном из частных домов во время пьяной ссоры был зарезан человек.

Об этом сообщают ВартовіЕспресо.

Убийство произошло на улице Милютенко в Деснянском районе столицы. 55-летний мужчина убил своего младшему брату, которому было 50 лет. Когда же он понял, что натворил, то сам позвонил в Национальную полицию и сообщил о преступлении.

Медикам, которые прибыли на место, оставалось лишь констатировать смерть. Также по адресу прибыли полицейские, следственно-оперативная группа и эксперты. Следователи должны установить все обстоятельства трагедии.