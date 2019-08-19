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В Киеве пьяный мужчина зарезал брата

В Киеве пьяный мужчина зарезал брата
00:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В столице мужчина зарезал родного брата во время конфликта.

На Лесном массиве города Киева днем в воскресенье, 18 августа, в одном из частных домов во время пьяной ссоры был зарезан человек.

Об этом сообщают ВартовіЕспресо.

Убийство произошло на улице Милютенко в Деснянском районе столицы. 55-летний мужчина убил своего младшему брату, которому было 50 лет. Когда же он понял, что натворил, то сам позвонил в Национальную полицию и сообщил о преступлении.

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Медикам, которые прибыли на место, оставалось лишь констатировать смерть. Также по адресу прибыли полицейские, следственно-оперативная группа и эксперты. Следователи должны установить все обстоятельства трагедии.

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Киев, Полиция, Нож, Столица, Лесной массив, Зарезал.
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