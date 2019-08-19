Из-за неправильного обращения с оружием погиб солдат ВСУ

Новости Украины:Из-за неправильных мер предосторожности погиб один солдат ВСУ еще трое ранены.

В воскресенье, 18 августа, около 18.00 часов в районе проведения операции Объединенных сил в одном из подразделений Национальной гвардии Украины погиб один военный, еще трое получили ранения средней и легкой тяжести.

Чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook.

Раненым была оказана неотложная медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. "Правоохранительными органами из состава Объединенных сил на месте происшествия проводятся оперативно-следственные действия по установлению обстоятельств и причин гибели одного и ранения трех военнослужащих Национальной гвардии Украины. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

В течение предыдущих суток, 18 августа, боевики на Донбассе тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.