ВСУ уничтожили несколько позиций боевиков

Новости Украины:Солдаты ВСУ с помощью ПТУров уничтожили две позиции противника.

Украинский волонтер Юрий Мысягин показал видео ликвидации замаскированных позиций террористов на Донбассе.

Видеоролик он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Если высоко сидеть и хорошо замаскироваться, то наверно может показаться, что это абсолютно безопасно. И "тебя" никто не видит, не может обнаружить и не может "достать". Сиди себе на высоте, спокойно обстреливай укропов, не соблюдай перемирие. Обнаружили. И даже не одну позицию, а две", – уточнил Мысягин.

Он сообщил, что позиции противника были ликвидированы при помощи установленных на триноги ПТУров. Как сообщалось, в воскресенье, 18 августа, около 18.00 часов в районе проведения операции Объединенных сил в одном из подразделений Национальной гвардии Украины погиб один военный, еще трое получили ранения средней и легкой тяжести.