ГБР начало расследование массовых вырубок леса на Харьковщине

Новости Украины:Убытки бюджета в результате работы "черных лесорубов" составляют примерно 24 млн грн.

Государственное бюро расследований в рамках уголовного производства по факту массовых рубок леса на Харьковщине установило уничтожение менее чем за год деревьев ценных пород на сумму 23,8 млн грн.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

"В фокусе нашего внимания - некоторые харьковские лесники, которые, по предварительной информации, организовано осуществляли массовую вырубку леса на территории ГП "Жовтневый лесхоз". Сейчас проводим досудебное расследование по этому факту при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры Украины, оперативном сопровождении Службы безопасности Украины и Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. Следователи Центрального аппарата ГБР уже установили, что с сентября 2018 года по июнь 2019 года должностные лица лесных хозяйств Харьковской области незаконно вырубили леса на сумму, только представьте, 23,8 миллиона гривень", - написала она.

Варченко подчеркнула, что вырубали преимущественно самые ценные породы древесины - дуб, клен, ясень и другие. Своими действиями "черные лесорубы" нанесли огромный ущерб лесному хозяйству и государственному бюджету, заявила заместитель директора ГБР.

По ее словам, уголовное производство расследуется согласно ч. 2 ст. 364 УК Украины. Речь идет о злоупотреблении служебным положением, совершенном должностными лицами из корыстных побуждений или в интересах других лиц, что привело к тяжелым последствиям. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. В настоящее время проводится ряд следственных действий в этом уголовном производстве, чтобы привлечь виновных к ответственности.

15 июля директор лесхоза "Жовтневый" Руслан Чагаровский показал журналистам пни и подготовленные к вывозу деревья на месте незаконной вырубки дубов в лесхозе. По его словам, за полгода "черные" лесорубы вырубили и вывезли столетние дубы высшего сорта на сумму в 80 млн грн. Он добавил, что "судя по срезу, это были здоровые деревья, которые могли прожить еще по 200 лет". По словам Чагаровского, сам факт вырубки стало возможен при попустительстве руководства лесных ведомств в Киеве и Харькове.

17 июля Чагаровский доложил об этой ситуации Президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе совещания по природоохранным проблемам в Украинском научно-исследовательском институте лесного хозяйства и агролесомелиорации имени Высоцкого.