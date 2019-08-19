Скачать
Понедельник, 19.08.2019
Зеленский и Нетаньяху договорились о расширении зоны свободной торговли
Зеленский и Нетаньяху договорились о расширении зоны свободной торговли
Гройсман - о необходимости проведения образовательной реформы
Гройсман - о проведении образовательной реформы
Появились уникальные кадры подготовки Усика к дебюту в хэвивейте
Появились уникальные кадры подготовки Усика к дебюту в хэвивейте
Джордж Мартин рассказал о том, как повлиял на него финал "Игры престолов"
Джордж Мартин рассказал о том, как повлиял на него финал "Игры престолов"

ГБР начало расследование массовых вырубок леса на Харьковщине

ГБР начало расследование массовых вырубок леса на Харьковщине
13:45 Сегодня Телеграф Укринформ pixabay.com

Новости Украины:Убытки бюджета в результате работы "черных лесорубов" составляют примерно 24 млн грн.

Государственное бюро расследований в рамках уголовного производства по факту массовых рубок леса на Харьковщине установило уничтожение менее чем за год деревьев ценных пород на сумму 23,8 млн грн.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

"В фокусе нашего внимания - некоторые харьковские лесники, которые, по предварительной информации, организовано осуществляли массовую вырубку леса на территории ГП "Жовтневый лесхоз". Сейчас проводим досудебное расследование по этому факту при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры Украины, оперативном сопровождении Службы безопасности Украины и Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. Следователи Центрального аппарата ГБР уже установили, что с сентября 2018 года по июнь 2019 года должностные лица лесных хозяйств Харьковской области незаконно вырубили леса на сумму, только представьте, 23,8 миллиона гривень", - написала она.

Варченко подчеркнула, что вырубали преимущественно самые ценные породы древесины - дуб, клен, ясень и другие. Своими действиями "черные лесорубы" нанесли огромный ущерб лесному хозяйству и государственному бюджету, заявила заместитель директора ГБР.

По ее словам, уголовное производство расследуется согласно ч. 2 ст. 364 УК Украины. Речь идет о злоупотреблении служебным положением, совершенном должностными лицами из корыстных побуждений или в интересах других лиц, что привело к тяжелым последствиям. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. В настоящее время проводится ряд следственных действий в этом уголовном производстве, чтобы привлечь виновных к ответственности.

В ГБР передали дело о применении оружия пограничниками

15 июля директор лесхоза "Жовтневый" Руслан Чагаровский показал журналистам пни и подготовленные к вывозу деревья на месте незаконной вырубки дубов в лесхозе. По его словам, за полгода "черные" лесорубы вырубили и вывезли столетние дубы высшего сорта на сумму в 80 млн грн. Он добавил, что "судя по срезу, это были здоровые деревья, которые могли прожить еще по 200 лет". По словам Чагаровского, сам факт вырубки стало возможен при попустительстве руководства лесных ведомств в Киеве и Харькове.

17 июля Чагаровский доложил об этой ситуации Президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе совещания по природоохранным проблемам в Украинском научно-исследовательском институте лесного хозяйства и агролесомелиорации имени Высоцкого.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Харьков, ГБР, Вырубка леса, Владимир Зеленский, Ольга Варченко, Руслан Чагаровский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 19 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Яблочный спас 2019: что запрещено делать в праздник
03 Яблочный Спас 2019: оригинальные поздравления и стихи в честь праздника
04 Гороскоп на завтра, 19 августа 2019: все знаки Зодиака
05 По карману: Nissan и Dongfeng представили бюджетный Nissan Kicks на электротяге
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский выразил благодарность Израилю за позицию по Донбассу и Крыму
Зеленский выразил благодарность Израилю
Путин летит к Макрону: что будут обсуждать
Путин летит к Макрону: что будут обсуждать
ВСУ уничтожили несколько позиций боевиков
ВСУ уничтожили несколько позиций боевиков
Яблочный Спас 2019: популярные и необычные гадания для девушек
Яблочный Спас 2019: популярные и необычные гадания для девушек
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь