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Зеленский сменил главу СБУ в Житомирской области

Зеленский сменил главу СБУ в Житомирской области
19:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ssu.gov.ua

Новости Украины:Зеленский назначил Олега Головаша начальником Управления СБУ в Житомирской области вместо Панасюка.

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил Виктора Панасюка с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области, назначив на эту должность Олега Головаша.

"Уволить Панасюка Виктора Степановича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области", - говорится в тексте указа президента №604/2019, обнародованном на сайте главы государства в понедельник вечером.

Вслед за этим другим своим указом Зеленский назначил на эту должность Олега Головаша.

Врио главы Николаевской ОГА уволен указом Зеленского

"Назначить Головаша Олега Олеговича начальником Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области", - говорится в указе №605/2019

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СБУ, Житомирская область, Владимир Зеленский, Виктор Панасюк, Олег Головаш.
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