Зеленский сменил главу СБУ в Житомирской области

Новости Украины:Зеленский назначил Олега Головаша начальником Управления СБУ в Житомирской области вместо Панасюка.

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил Виктора Панасюка с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области, назначив на эту должность Олега Головаша.

"Уволить Панасюка Виктора Степановича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области", - говорится в тексте указа президента №604/2019, обнародованном на сайте главы государства в понедельник вечером.

Вслед за этим другим своим указом Зеленский назначил на эту должность Олега Головаша.

"Назначить Головаша Олега Олеговича начальником Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области", - говорится в указе №605/2019