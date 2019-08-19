Врио главы Николаевской ОГА уволен указом Зеленского

Новости Украины:Зеленский уволил врио главы Николаевской ОГА Боня.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил временно исполняющего обязанностей главы Николаевской областной государственной администрации Вячеслава Боня.

Соответствующий указ президента Украины №603/2019 от 19 августа 2019 года обнародован на сайте главы государства.

"Освободить Боня Вячеслава Валентиновича от временного исполнения обязанностей главы Николаевской областной государственной администрации", - сказано в документе.

Как сообщалось, Вячеслав Бонь был назначен Зеленским временно исполняющим обязанности главы Николаевской ОГА 11 июня 2019 года.

17 июля президент Зеленский во время рабочей поездки в Николаевскую область потребовал, чтобы Бонь написал заявление об увольнении по собственному желанию, на что последний ответил согласием. "Если нужно написать заявление по собственному желанию - я его сегодня готов написать", сказал Бонь.