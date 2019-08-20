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Оккупанты применили беспилотник с гранатометом, один боец ранен

Оккупанты применили беспилотник с гранатометом, один боец ранен
06:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:За последние сутки было нарушено режим прекращения огня 6 раз.

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает прессцентр штаба ООС.

"Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С целью нанесения наибольшего вреда нашим войскам на одном из направлений враг применил беспилотный летательный аппарат, снаряженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25)", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" противник произвел шесть обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Новотроицкого со стороны Докучаевска – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Водяного с направления Ужовки и Азова – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Талакивки с направления Пикуз – из автоматического гранатомета;

дважды вблизи Павлополя с направления Верхнешироковского – применив беспилотный летательный аппарат, снаряженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25), и автоматический гранатомет, в результате чего один военнослужащий получил ранение.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" вражеского огня по позициям Объединенных сил не зафиксировано.

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Бойцы, Оккупанты, Беспилотник с гранатометом, Нарушение режима.
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