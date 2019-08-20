День в ООС: режим прекращения огня нарушен три раза

Новости Украины:С начала суток боевики три раза нарушили "режим тишины", ранен один украинский боец.

Сегодня оккупанты три раза открывали огонь по позициям ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

“В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг обстреливал позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "ВОСТОК" противник произвел 2 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку ТАЛАКОВКИ по направлению ПИКУЗ – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи КРАСНОГОРОВКИ со стороны СТАРОМИХАЙЛОВКИ – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "СЕВЕР" противник произвел 1 обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку от ЮЖНОГО по направлению шахты имени ГАГАРИНА – из ручных противотанковых гранатометов.

В штабе сообщили, что с начала текущих суток в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий получил ранения. Сейчас он доставлен в военного мобильного госпиталя.