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Террористы обстреляли Новомихайловку и Водяное

Террористы обстреляли Новомихайловку и Водяное
14:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Оккупационные войска вели огонь по украинским военным из стрелкового оружия и минометов.

С начала суток российские оккупационные войска осуществили две вооруженные провокации на линии боевого столкновения в районе ответственности оперативно-тактической группировки Объединенных сил "Восток".

Об этом сообщил на брифинге в Минобороны представитель министерства Дмитрий Гуцуляк.

"С 01.10 ночи оккупанты целились по нашим позициям в районе Новомихайловки из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Враг вел огонь от оккупированного села Луганское. С 06.15 противник начал обстрел от оккупированной Ужовки по нашим защитникам Водяного. Здесь противник применял стрелковое оружие и подствольные гранатометы", - отметил Гуцуляк.

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Он также уточнил, что потерь в результате обстрелов с начала этого периода среди защитников Украины нет.

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Обстрел, Донбасс, Водяное, Дмитрий Гуцуляк, ООС, Новомихайлоовка.
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