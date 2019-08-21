Террористы обстреляли Новомихайловку и Водяное

С начала суток российские оккупационные войска осуществили две вооруженные провокации на линии боевого столкновения в районе ответственности оперативно-тактической группировки Объединенных сил "Восток".
Об этом сообщил на брифинге в Минобороны представитель министерства Дмитрий Гуцуляк.
"С 01.10 ночи оккупанты целились по нашим позициям в районе Новомихайловки из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Враг вел огонь от оккупированного села Луганское. С 06.15 противник начал обстрел от оккупированной Ужовки по нашим защитникам Водяного. Здесь противник применял стрелковое оружие и подствольные гранатометы", - отметил Гуцуляк.
Он также уточнил, что потерь в результате обстрелов с начала этого периода среди защитников Украины нет.