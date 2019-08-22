В Украине задержали преступников, разыскиваемых Интерполом

Новости Украины:Граждан России и США задержали на пункте пропуска "Херсон".

В пунктах пропуска украинские пограничники разоблачили двух граждан России и США, разыскиваемых Интерполом за совершение ряда тяжких преступлений. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Так, в пункте пропуска "Херсон" при оформлении одного из авиарейсов пограничники обнаружили гражданина России, в отношении которого произошло срабатывание базы Интерпол. Как выяснилось, россиянина разыскивали правоохранительные органы Бельгии за торговлю наркотиками", - говорится в сообщении.

29-летнего гражданина США, который находился в международном розыске за разбой, грабежи и убийство, обнаружили пограничники в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Могилев-Подольский-Отач".

Сотрудники Госпогранслужбы уголовных преступников немедленно задержали и передали Нацполиции. По обоим фактам сообщено в Укрбюро Интерпола в г. Киеве.