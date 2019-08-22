В Киеве водитель во дворе дома наехал на женщину с ребенком

Новости Украины:В Дарницком районе Киева женщина и ее 9-летний сын пострадали в результате наезда автомобиля.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Автомобиль во дворе дома наехал на женщину с малолетним ребенком. Пострадавших госпитализировали.

Для установления всех обстоятельств происшествия на месте работают следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты. По предварительной информации, 59-летняя водитель задним ходом наехала на женщину с ребенком, который проходили позади.

Сведения о данном событии внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.