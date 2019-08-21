В СБУ рассказали о деталях заказного убийства в Киевской области

Новости Украины:Сотрудники СБУ предотвратили двойное заказное убийство и задержали заказчика.

Во время спецоперации в Киевской области правоохранители предотвратили заказное убийство двух женщин и задержали организаторов и исполнителей, которые планировали преступление. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что житель Броваров, который является владельцем промышленно-строительной компании, через посредника подыскивает исполнителя для совершения убийства. Злоумышленник "заказал" бывшую жену и ее дочь через судебные споры по разделу имущества после развода.

Как выяснили правоохранители, бывшие супруги оспаривали через суд право собственности, в частности на доли в бизнесе, недвижимое и движимое имущество, в том числе частного самолета

За совершение убийства "заказчик" совместно со своей третьей женой предлагал исполнителю 50 тысяч долларов США.

"Для предупреждения особо тяжкого преступления оперативники СБУ вывели посредника на условного "киллера". Для предоставления "доказательств выполненного задания" был проведен контроль за совершением преступления и осуществлена имитация убийства гражданки. Для подтверждения ликвидации жертв заказчику сделаны соответствующие постановочные фото и обнародована информация об их исчезновении", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали по месту жительства организатора и его жену. Также на одной из улиц Броваров задержан посредник, а в собственном доме – его жена, с которой он был в сговоре.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) продолжаются следственные действия.