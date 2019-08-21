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В СБУ рассказали о деталях заказного убийства в Киевской области

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В СБУ рассказали о деталях заказного убийства в Киевской области
12:04 Сегодня Телеграф УНН Фото: СБУ

Новости Украины:Сотрудники СБУ предотвратили двойное заказное убийство и задержали заказчика.

Во время спецоперации в Киевской области правоохранители предотвратили заказное убийство двух женщин и задержали организаторов и исполнителей, которые планировали преступление. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что житель Броваров, который является владельцем промышленно-строительной компании, через посредника подыскивает исполнителя для совершения убийства. Злоумышленник "заказал" бывшую жену и ее дочь через судебные споры по разделу имущества после развода.

Как выяснили правоохранители, бывшие супруги оспаривали через суд право собственности, в частности на доли в бизнесе, недвижимое и движимое имущество, в том числе частного самолета

За совершение убийства "заказчик" совместно со своей третьей женой предлагал исполнителю 50 тысяч долларов США.

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"Для предупреждения особо тяжкого преступления оперативники СБУ вывели посредника на условного "киллера". Для предоставления "доказательств выполненного задания" был проведен контроль за совершением преступления и осуществлена имитация убийства гражданки. Для подтверждения ликвидации жертв заказчику сделаны соответствующие постановочные фото и обнародована информация об их исчезновении", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали по месту жительства организатора и его жену. Также на одной из улиц Броваров задержан посредник, а в собственном доме – его жена, с которой он был в сговоре.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) продолжаются следственные действия.

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СБУ, Убийство, Спецоперация, Заказное убийство, Киевская обл.
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