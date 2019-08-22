Ситуация в ООС: боевики 8 раз нарушили режим тишины

Новости Украины:Боевики с полуночи восемь раз нарушили режим тишины в зоне ООС.

Незаконные вооруженные формирования в четверг с начала суток восемь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, сообщил пресс-центр штаба ООС.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбуке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – два обстрела.