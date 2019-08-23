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Подросток погиб в Ровенской области во время Всеукраинского пластунского сбора

Подросток погиб в Ровенской области во время Всеукраинского пластунского сбора
01:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Во время Всеукраинского пластунского сбора погиб подросток из Львова.

В Ровенской области вечером 21 августа во время Всеукраинского пластунского сбора в воде погиб 15-летний подросток.

Как сообщила пресс-офицер отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области Мария Юстицкая, трагедия случилась в селе Хотин Ривненского района, где в эти дни проходит Всеукраинский пластунский сбор.

Погибшим оказался 15-летний житель Львова. Парень вместе с двумя товарищами пошел искупаться в реке, которая протекает в километре от места проведения пластунского сбора. Тело погибшего извлекли из воды водолазы спасательной службы.

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Сейчас в полиции открыли уголовное производство. Предварительно событие квалифицируется по части 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

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Ровенская область, ЧП, Нацполиция.
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