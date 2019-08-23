Под Кременчугом перекрыли трассу на Полтаву: люди требуют возобновления газоснабжения

Продолжается акция протеста жителей села Потоки Кременчугского района, которым "Кременчуггаз" перекрыл подачу газа в дома. Люди ходят по пешеходному переходу, периодически пропуская транспорт, сообщается на сайте местного издания "ТелеграфЪ".

"Сегодня вечером жители села Потоки перекрыли трассу М22, сообщила патрульная полиция Кременчуга. Люди ходят по пешеходному переходу, их требование одно: чтобы "Кременчуггаз" возобновил газоснабжение в селе. Периодически после переговоров жители пропускают некоторые машины. Перекрытие трассы люди обсуждали в соцсетях. 21 августа у них появились объявления о том, что "Кременчуггаз" прекращает газоснабжение в связи с профилактическими работами на сети", - сказано в информации.

По данным издания, газ отключен не только в Потоках, а в целом в четырех селах Кременчугского района. Без голубого топлива остались также Приднепрянское, Щербаки и Онищенки.

По предварительной информации, владельцы 200 зданий не дали доступ сотрудникам "Кременчуггаза" для проверки газовых устройств, за что их и наказали. Теперь газовики для восстановления газоснабжения требуют от людей подписать договор на обслуживание внутридомовых систем и оборудования.

Сложилась ситуация, аналогичная той, которая периодически повторялась в многоэтажках Кременчуга.

Напомним: ранее жители города перекрывали улицу Киевскую, требуя восстановить газоснабжение. По поводу этой ситуации мэрия Кременчуга направила письма в СБУ и ГПУ с просьбой дать юридическую оценку действиям сотрудников газовой конторы, поскольку единственным основанием для отключения сети может стать авария на ней или на приборах газа.