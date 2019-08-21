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Гройсман рассказал, каких цен на газ следует ожидать зимой

Гройсман рассказал, каких цен на газ следует ожидать зимой
14:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства объявил, что зимой останутся цены на газ на уровне августовских.

Газ для населения зимой может продаваться по августовским ценам, поскольку именно по этим ценам происходит закачка голубого топлива в хранилища.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства, посвященном отчету об основных показателях развития Украины за последние три года.

"Нам удалось заставить Нафтогаз снизить цену на газ на 25% с мая - исходя из мировых цен. Имею надежду, что следующий отопительный сезон не будет связан с повышением цен для населения. Цены по состоянию на август являются приемлемыми и могут быть использованы в следующий отопительный сезон, поскольку газ закачан по ценам, что достигли практически минимума", - сказал Гройсман.

Вместе с тем, по его словам, Украина 1363 дня живет без прямых поставок газа со стороны России, используя преимущественно европейские источники поставки ресурса и постепенно увеличивая собственную добычу.

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Гройсман отдельно обратил внимание, что за время отсутствия поставок газа со стороны России наше государство обеспечило стабильный транзит топлива европейским потребителям.

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"Понятно, что нужно обеспечить полноценную работу газотранспортной системы, но также очень важно, чтобы были реализованы возможности по добыче газа", - отметил Гройсман.

Глава правительства также напомнил, что в Украине начало работу Фонда энергоэффективности, который является дополнительным инструментом реализации политики энергосбережения и уменьшения потребления газа.

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Газ, Россия, Нафтогаз, Укртрансгаз, Владимир Гройсман.
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