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"Нафтогаз" намерен оставить промышленности прежние цены

"Нафтогаз" намерен оставить промышленности прежние цены
15:36 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:"Нафтогаз" в сентябре сохранит минимальные цены на газ для промпотребителей на уровне августа.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 1 сентября оставит минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на уровне августа - 5568 грн за тыс. кубометров, говорится в сообщении компании.

Максимальные цены для промпотребителей с 1 сентября также не изменятся и составят 6244,8 грн за тыс. кубометров газа.

Как отметили в компании, ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены указаны с учетом НДС.

Как сообщалось, "Нафтогаз" с 1 августа снизил цены на природный газ для промышленных потребителей на 7,2-7,5% по сравнению с июлем.

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Ранее сообщалось, правительство не будет вводить специальных регулируемых цен на энергоносители для энергогенерирующих компаний на Луганщине.

Кроме этого, национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по специальным обязательствам, которая будет действовать в августе.

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Газ, Промышленность, Нафтогаз, Цены на газ, Цена за газ.
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