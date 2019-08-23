Скачать
Пятница, 23.08.2019
Главные события 22 августа: новые штрафы для "евробляхеров", телефонные переговоры Зеленского
Главные события 22 августа: новые штрафы для "евробляхеров", телефонные переговоры Зеленского
День государственного флага: интересные факты
День государственного флага: интересные факты
Роналду рассказал, когда покинет сборную
Роналду рассказал, когда покинет сборную
Приметы и обряды на 23 августа -День Лаврентия
Приметы и обряды на 23 августа -День Лаврентия

Оккупанты вновь не допускают патрулей ОБСЕ

Оккупанты вновь не допускают патрулей ОБСЕ
09:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики российских оккупационных войск снова отказали в проезде патрулям СММ ОБСЕ через блокпосты возле Верхнешироковского и под Донецком.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 21 августа 2019 года.

“На блокпосте западнее н.п. Верхнешироковское (быв. Октябрь; неподконтролен правительству, 29 км на северо-восток от Мариуполя) член вооруженных формирований в двух случаях вновь просил наблюдателей показать план патрулирования и "инструкции по безопасности". Когда команды СММ отказывались показывать свой план патрулирования, им отказывали в проезде", - говорится в сообщении.

Кроме того, на блокпосте, расположенном в микрорайоне Трудовское, что в Петровском районе Донецка (неподконтрольный правительству, 15 км к юго-западу от центра города), двое боевиков российских оккупационных войск отказали патрулю Миссии в проезде, ссылаясь на "отсутствие приказов командования".

"Тишина" на Донбассе: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции

Напомним, ОБСЕ насчитала 27 "Градов", которые были размещены с нарушением Минских договоренностей.

Ранее сообщалось, разведка доложила об увеличении численности снайперов оккупантов на передовой

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донецк, ОБСЕ, Мариуполь, СММ, Оккупанты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 23 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский переговорил по телефону с Туском: что обсуждалось
03 Названа главная причина женского долголетия
04 Зеленский обратился к украинцам (Видео)
05 Гороскоп на сегодня, 23 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Погода на праздничные дни: тепло продолжит радовать украинцев
Погода на праздничные дни: тепло продолжит радовать украинцев
Евгений Киселев прекращает свою работу на &quot;Прямом канале&quot;
Киселев прекращает свою работу на "Прямом канале"
США и &quot;Талибан&quot; возобновили переговоры
США и "Талибан" возобновили переговоры
Рецепт дня: Куриные сердечки в томатно-соевом соусе
Рецепт дня: Куриные сердечки в томатно-соевом соусе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь