Оккупанты вновь не допускают патрулей ОБСЕ

Новости Украины:Боевики российских оккупационных войск снова отказали в проезде патрулям СММ ОБСЕ через блокпосты возле Верхнешироковского и под Донецком.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 21 августа 2019 года.

“На блокпосте западнее н.п. Верхнешироковское (быв. Октябрь; неподконтролен правительству, 29 км на северо-восток от Мариуполя) член вооруженных формирований в двух случаях вновь просил наблюдателей показать план патрулирования и "инструкции по безопасности". Когда команды СММ отказывались показывать свой план патрулирования, им отказывали в проезде", - говорится в сообщении.

Кроме того, на блокпосте, расположенном в микрорайоне Трудовское, что в Петровском районе Донецка (неподконтрольный правительству, 15 км к юго-западу от центра города), двое боевиков российских оккупационных войск отказали патрулю Миссии в проезде, ссылаясь на "отсутствие приказов командования".

Напомним, ОБСЕ насчитала 27 "Градов", которые были размещены с нарушением Минских договоренностей.

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