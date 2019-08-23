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Безопасность в День Независимости: сколько правоохранителей будут на страже

Безопасность в День Независимости: сколько правоохранителей будут на страже
15:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Киеве на День Независимости будут задействованы более 3 тысяч правоохранителей.

В полиции г.Киева не видят рисков возникновения конфликтных ситуаций в ходе праздничных мероприятий в День Независимости в столице.

"Каких-то рисков мы не видим. И на первом мероприятии с участием президента, и на втором, где будет шествие ветеранов", - сказал начальник Главного управления Национальной полиции в г.Киеве Андрей Крищенко в пятницу.

По его словам, на шествии заявлено около 8 тыс. участников.

Крищенко подчеркнул, что по оперативной информации нет никаких оснований для беспокойства.

"Мы находимся с ними в контакте, у нас было совместное совещание. Полиция обеспечит охрану, проверки", - сказал он, добавив: "Пока что рисков, призывов мы не видим".

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Отвечая на вопрос о том, какое количество правоохранителей в целом будет привлечено к обеспечению правопорядка, начальник столичного глава сказал: "Будет приблизительно 3 тыс., вместе с Нацгвардией. Сколько мы выведем на улицу, я ещё пока не знаю", - сказал Крищенко.

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Киев, День Независимости, Нацгвардия, Андрей Крищенко, Наполиция.
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