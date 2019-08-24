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Во Львове установили необычный рекорд

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Во Львове установили необычный рекорд
08:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Львовская местная рада

Новости Украины:Спортсмены установили рекорд по перетягиванию трамвая, всего они перетянули сразу 3 трамвая.

Во Львове спортсмены протянули сразу три трамвая общим весом 92,2 тонны на дистанцию более 19 метров за 1 минуту 45,25 секунд.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

Рекорд устанавливали возле Главного железнодорожного вокзала Львова. "Атлеты Федерации стронгменов Украины - львовянин, чемпион и рекордсмен мира Владимир Рекша и киевлянин, чемпион и рекордсмен мира Сергей Конюшок установили рекорд Украины по перетягиванию трамваев концерна "Электрон". А зафиксировали рекорд главный судья Федерации стронгменов Украины - чемпион мира Василий Вирастюк и представитель Национального реестра рекордов Украины", - говорится в сообщении.

Предварительно спортсмены планировали установить рекорд, перетянув два сцепленных трамвая общим весом 65,2 тонны. Этот рекорд они установили. Но потом решили также попробовать перетащить сразу три трамвая. Эта попытка также была успешной.

Напомним, украинец Хегай победил россиянина Тихонова.

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Рекорд, Львов, Василий Вирастюк, Национальный реестр рекордов.
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