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Не синхронная работа: демонтаж укреплений в Станице Луганской приостановлен

Не синхронная работа: демонтаж укреплений в Станице Луганской приостановлен
16:08 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Украинская сторона приостановила демонтаж поскольку сторона оккупантов не проводит никаких действий.

Украинская сторона приостановила демонтаж фортификационных сооружений у моста в Станице Луганской до начала синхронных работ со стороны оккупантов. Об этом штаб ООС сообщает со ссылкой на украинскую сторону Общего центра по контролю и координации.

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что 25 августа 2019 года, в очередной раз, пиротехнический подразделение украинской стороны, в количестве 3 человека, начали обследование участка местности для проведения демонтажных работ на участке Станица Луганская ", - сообщили в штабе ООС.

Сообщается, что по состоянию утро 25 августа со стороны оккупационных властей любых инженерных работ не производится.

"Отметим, что на указанный участок прибыли представители СММ ОБСЕ с целью оценки оперативной обстановки, выяснения текущего состояния дел на нашей стороне и мероприятий, проводимых.

Оккупанты мешают демонтировать фортификационные сооружения в Станице Луганской

Стоит отметить, что украинская сторона вынуждена остановить все работы до начала синхронного демонтажа на участке разведения номер 1", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 августа, подразделение ГСЧС Украины начал демонтаж фортификационного сооружения ближнего к мосту опорного пункта в районе Станицы Луганской в рамках подготовки к ремонту моста. Демонтаж должен состояться в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями во время встречи Трехсторонней контактной группы.

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Донбасс, Демонтаж, Станица-Луганская, ООС.
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