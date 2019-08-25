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Сводка ООС: боевики не прекращают обстрелы

Сводка ООС: боевики не прекращают обстрелы
21:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:На Донбассе в воскресенье боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, погиб боец ВСУ, еще трое ранены.

На Донбассе с начала воскресенья боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, четверо военнослужащих получили ранения, один из которых скончался при эвакуации, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. К сожалению, во время эвакуации в медицинское учреждение один из наших собратьев от полученных ранений скончался. Другие военнослужащие доставлены на лечение в военные госпиталя", - сказано в сводке ООС на странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" боевики совершили 5 обстрелов позиций ООС: неподалеку Николаевки по направлению Докучаевска - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды в районе Водяного из направлений Ужовка и Пикуза - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Марьинки из направления Трудовское - автоматического гранатомета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 2 обстрела позиций ООС: вблизи Шумы по направлению района Шахта 6-7 - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия; в районе Золотого-4 по направлению Золотого-5 - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки, 24 августа, НВФ пять раз нарушили "режим тишины". За минувшие сутки потерь с украинской стороны в результате вражеских обстрелов не было.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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