Скачать
Понедельник, 26.08.2019
Второй пакет санкций по делу Скрипалей вступил в силу
Второй пакет санкций по делу Скрипалей вступил в силу
По территории Израиля из сектора Газа были выпущены ракеты
По территории Израиля из сектора Газа были выпущены ракеты
Малиновский сыграл первый матч за "Аталанту"
Малиновский сыграл первый матч за "Аталанту"
Суровая реальность современного маркетинга
Суровая реальность современного маркетинга

На Харьковщине поезд насмерть сбил мужчину

На Харьковщине поезд насмерть сбил мужчину
05:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Харьковской области электричка сбила мужчину, который сидел на рельсах.

В ночь на воскресенье возле с.Артемовка электропоезд Харьков-Беляевка сбил насмерть мужчину.

"Предварительно установлено, что потерпевший сидел на рельсах и не реагировал на сигнал поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины

В Житоморской области девочку сбил поезд

Полиция устанавливает личность погибшего, которому на вид было 40-45 лет

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Электричка, Харьковщина, Артемовка, Рельс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие страны поддержали идею возвращения России в G7
02 Xiaomi Mi Mix 4: смартфон с невероятной камерой и перископным телеобъективом
03 Возможно будущая королева: доказательства связи между Елизаветой II и Кейт Миддлтон
04 Под Горловкой погиб командир взвода "Айдар"
05 Защита от ненужных зрителей: чехол, скрывающий экран от посторонних глаз
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Харьковщине поезд насмерть сбил мужчину
На Харьковщине поезд насмерть сбил мужчину
Президент Грузии считает выборы в Абхазии фиктивными
Президент Грузии считает выборы в Абхазии фиктивными
Пожары в России охватили более 50 тыс га лесов
Пожары в России охватили более 50 тыс га лесов
Главные причины никогда не спать с косметикой на лице
Главные причины никогда не спать с косметикой на лице
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь