На Харьковщине поезд насмерть сбил мужчину

Новости Украины:В Харьковской области электричка сбила мужчину, который сидел на рельсах.

В ночь на воскресенье возле с.Артемовка электропоезд Харьков-Беляевка сбил насмерть мужчину.

"Предварительно установлено, что потерпевший сидел на рельсах и не реагировал на сигнал поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины

Полиция устанавливает личность погибшего, которому на вид было 40-45 лет