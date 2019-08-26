Траурные венки и топор: на Харьковщине запугивают адвоката-антикоррупционера (Фото)

Новости Украины:В Харьковской области к офису и квартире адвоката-антикоррупционера принесли траурные венки с угрозами и топор.

В ночь на понедельник в Чугуеве Харьковской области неизвестные принесли траурные венки, могильный крест и топор к офису и квартире адвоката, заместителя главы группы "Сеть антикоррупционных центров" Романа Лихачова.

"Вот такое предупреждение ночью я сегодня получил и в офис и в квартиру, особенно топор во входной двери и надпись на похоронной ленточке "Ромочка, не прекратишь заниматься ... следующий у тебя в голове", - написал Лихачов на своей странице в Фейсбук под фотографиями венков, креста и топора.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Лихачов предположил, что это может быть связано с расследованием работы "наливаек" в Чугуеве и схемами ухода от налогов.

"После сюжетов об этом была масса угроз в соцсетях и авторам материалов, и мне лично", - сказал Лихачов.

Он предположил, что за "ночным предупреждением" может стоять депутат Чугуевского горсовета, помощник народного депутата Дмитрия Шенцева Руслан Овчаренко.

"Эти заведения ("наливайки" - ред.) связаны с ним. Исходя из того, что он публично угрожал обнародовать компромат на меня, угрожал, я рассматриваю такую версию", - сказал Лихачов.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что на место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Сейчас она проводит осмотр и регистрирует заявление Лихачова.