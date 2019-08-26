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В Киеве полицейские задержали мужчину, который стрелял в соседа из-за девушки

В Киеве полицейские задержали мужчину, который стрелял в соседа из-за девушки
17:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины:В Голосеевском районе столицы во время конфликта житель Днепропетровской области стрелял в киевлянина.

В Голосеевском районе столицы полицейские задержали мужчину, который применил оружие во время словесного конфликта между соседями.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в полицию поступило сообщение о том, что на ул. Малокитаевская произошел конфликт с стрельбой.

"Когда потерпевший словесно оскорбил девушку правонарушителя, злоумышленник достал травматическое оружие и произвел в сторону киевлянина выстрел. Согласно медицинской справке, 22-летний киевлянин получил касательное ранение плеча. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщили в полиции.

Следователи изъяли стреляную гильзу и направили на экспертизу, а во время патрулирования территории наряд патрульной полиции задержал правонарушителя, им оказался 28-летний ранее не судимый житель Днепропетровской области.

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"Он имел при себе зарегистрированное устройство травматического действия, калибр которого совпадает с изъятой с места происшествия гильзой. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, оружие изъято и направлено на экспертизу", - говорится в сообщении.

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По данному факту начато уголовное производство. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Киев, Стрельба, Голосеевский район, Нацполиция.
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