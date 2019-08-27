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УС СЦКК отмечает, что боевики ОРЛО имитируют демонтаж фортификаций в Станице Луганской

УС СЦКК отмечает, что боевики ОРЛО имитируют демонтаж фортификаций в Станице Луганской
15:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Оккупационная власть продолжает имитировать демонтаж фортификационных сооружений возле моста в Станице Луганской.

Оккупационная власть продолжает имитировать работы по демонтажу фортификационных сооружений, расположенных вблизи разрушенного моста в Станице Луганской.

Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает в Facebook.

"НВФ ОРЛО и дальше продолжает имитировать работы по демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения номер 1. В частности, вместо активных действий по демонтажу фортификационных сооружений российские наемники с тыльной стороны разместили очередную временную постройку "кунг" с надписью так называемого СЦКК, тем самым зафиксировав свое присутствие на участке разведения №1", - сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что, в соответствии с Рамочным решением Трехсторонней контактной группы и другими Минскими договоренностями, участок разведения "Станица Луганская" должен быть свободным от любых военных структур.

"Следует подчеркнуть, что указанные действия ставят под срыв выполнение Минских договоренностей по разведению сил и средств, таким образом оккупационная администрация не дает возможности украинской стороне перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста", - подчеркнули в украинской стороне СЦКК.

В свою очередь председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на своей странице в Facebook написал, что спасатели ГСЧС продолжают демонтировать и вывозить инженерные заграждения и бетонные конструкции у моста вблизи КПП "Станица Луганская".

"Учитывая отсутствие гарантий безопасности со стороны представителей российской оккупационной администрации наши пиротехники не могут провести обследование поврежденных конструкций мостового сооружения и местности в районе запланированных ремонтно-восстановительных работ", - добавил Чечеткин.

Как сообщалось ранее, разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской началось 26 июня и завершилось 30 июня.

8 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление разрушенного моста в Станице Луганской, если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж бетонных укреплений.

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18 июля тогдашний представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный сообщил, что участники группы приняли решение о демонтаже фортификационных сооружений у моста в Станице Луганской и его восстановлении.

1 августа украинские саперы приступили к разминированию территорий, прилегающих к мосту.

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21 августа пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания группы сообщила, что украинские специалисты готовы начать ремонт моста возле Станицы Луганской с 22 августа, но боевики должны демонтировать свой блокпост.

24 августа украинская сторона СЦКК заявила, что оккупационная власть отказывается демонтировать фортификационные сооружения вблизи Станицы Луганской, что не позволяет начать ремонт разрушенной части моста.

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Донбасс, Станица-Луганская, СЦКК, ОРДЛО.
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